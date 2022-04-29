Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Teknokulis Haberleri iPhone 14 tasarımı sızdırıldı: İşte böyle olacak!
Giriş Tarihi: 29.4.2022 13:50 Son Güncelleme: 29.4.2022 13:51

iPhone 14 tasarımı sızdırıldı: İşte böyle olacak!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
iPhone 14 tasarımı sızdırıldı: İşte böyle olacak!

Yaz sonuna doğru yapılacak lansmanla tanıtılması beklenen iPhone 14 serisinin ekran panellerine ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafın gerçekliği tartışılsada, standart iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modelleri arasında büyük bir tasarım farkı olduğu net bir biçimde gözüküyor.

Apple, yeni serisi olan iPhone 14 için gerçekleştireceği lansmanına kısa bir süre kalmışken yapılan dedikodulardan hiçbirine yanıt vermedi. Tasarım konusunda birçok yenilik beklenen bu seride yeni bir modelin çıkacağı da iddialar arasında.

Weibo'da paylaşılan bir fotoğrafsa ortaya atılan iddiaları destekliyor. iPhone 14 serisindeki modellerin ekran panellerinin olduğu iddia edilen bu fotoğrafta ekranlardaki büyük değişiklikler gözlemlenebiliyor.

Fotoğrafta gözüktüğü gibi yeni model iPhone 14 Max'te kullanıcı deneyimine sunulacak. Standart model ve Max modeline nazaran daha pahalı olan Pro ve Pro Max modelinde ise çentiğin kaldırıldığını görüntüleyebiliyoruz.

ARKADAŞINA GÖNDER
iPhone 14 tasarımı sızdırıldı: İşte böyle olacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA