iPhone 14 tasarımı sızdırıldı: İşte böyle olacak!

Apple, yeni serisi olan iPhone 14 için gerçekleştireceği lansmanına kısa bir süre kalmışken yapılan dedikodulardan hiçbirine yanıt vermedi. Tasarım konusunda birçok yenilik beklenen bu seride yeni bir modelin çıkacağı da iddialar arasında.

Weibo'da paylaşılan bir fotoğrafsa ortaya atılan iddiaları destekliyor. iPhone 14 serisindeki modellerin ekran panellerinin olduğu iddia edilen bu fotoğrafta ekranlardaki büyük değişiklikler gözlemlenebiliyor.

Fotoğrafta gözüktüğü gibi yeni model iPhone 14 Max'te kullanıcı deneyimine sunulacak. Standart model ve Max modeline nazaran daha pahalı olan Pro ve Pro Max modelinde ise çentiğin kaldırıldığını görüntüleyebiliyoruz.