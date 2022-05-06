iPhone kullanıcıları tekrar Fortnite oynayabilecek!

Epic Games'in popüler çok oyunculu savaş oyunu Fortnite, kendi ödeme sistemini kullandığı gerekçesiyle Apple Store'dan kaldırılmıştı. Apple'ın ödeme sisteminin kullanılmaması sebebiyle kaldırılan Fortnite, iPhone ve iPad gibi cihazlarda indirilemez bir hal aldı.

2020 yılından bu yana süren mücadele sonuçsuz kalırken, bugün beklenmedik bir gelişme yaşandı. Microsoft, bulut oyun hizmeti Xbox Cloud Gamig'e Fortnite'ı eklediğini duyurdu. Bu habere göre yasaklanan oyun Fortnite tekrar iPhone'da oynanabilecek.

26 ülkede oynanabilecek

iOS, iPadOS, Android veya Windows PC kullanıcıları Microsoft hesabına giriş yaparak oyuna giriş yapabilecek. Apple üzerinden Safari'yi açarak Xbox.com/play adresine giderek oynanabiliyor.

Ancak Xbox Cloud Gaming henüz Türkiye'de aktif değil. Türkiye'deki kullanıcılar hizmetin sağlandığı 26 ülkeye VPN ile bağlanarak oynayabilecek.