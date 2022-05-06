Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Teknokulis Haberleri WhatsApp’tan yeni güncelleme: Durum özelliği değişiyor!
Giriş Tarihi: 6.5.2022 10:26 Son Güncelleme: 6.5.2022 10:31

WhatsApp’tan yeni güncelleme: Durum özelliği değişiyor!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
WhatsApp’tan yeni güncelleme: Durum özelliği değişiyor!

WhatsApp, yapacağı güncellemeyle sohbet listesinde durum güncellemelerini gösterecek.

WABetainfo'nun bildirdiği habere göre, metaya ait anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yapacağı yeni bir güncellemeyle sohbet listesinde durum güncellemelerini gösterecek çalışmalar sürdürüyor.

WhatsApp'ın kullanıcıların durum güncellemelerini doğrudan sohbet listelerinde görmelerini sağlayacak yeni özelliği, masaüstü platformunda hala geliştirilme aşamasında.

WABetainfor, "WhatsApp aynı özelliği iOS'ta daha sonraki bir tarihte sunmayı planlıyor" dedi.

Haber takipçisi, özellik kullanıma sunulduğunda ve kişiler listesinden bir kişi bir durum güncellemesi yayınladığında, Durum sekmesini açmadan doğrudan sohbet listesinde de görüneceğini açıkladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
WhatsApp’tan yeni güncelleme: Durum özelliği değişiyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA