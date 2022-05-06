WhatsApp’tan yeni güncelleme: Durum özelliği değişiyor!

WhatsApp'ın kullanıcıların durum güncellemelerini doğrudan sohbet listelerinde görmelerini sağlayacak yeni özelliği, masaüstü platformunda hala geliştirilme aşamasında.

WABetainfor, "WhatsApp aynı özelliği iOS'ta daha sonraki bir tarihte sunmayı planlıyor" dedi.

Haber takipçisi, özellik kullanıma sunulduğunda ve kişiler listesinden bir kişi bir durum güncellemesi yayınladığında, Durum sekmesini açmadan doğrudan sohbet listesinde de görüneceğini açıkladı.