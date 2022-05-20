TikTok, reklam gelirlerini kullanıcılarıyla paylaşacak!

Özellikle pandemi kısıtlamalarıyla birlikle kullanımı artan ve asla kullanmam diyenlerin bile kullanmaya başladıkları sosyal medya uygulaması TikTok, rakiplerine yön vermeye başladı.

Instagram ve YouTube gibi büyük markalar bile TikTok'un özelliklerine benzeyen yeni özellikler geliştirerek rekabeti arttırırken sosyal medya kullanıcıların telefonlarında uzun saatler harcamalarına neden oluyor.

Ancak TikTok, 'pasif kullanıcı' olarak nitelendirilen ve yalnızca video izleyen kullanıcıların video çekmesini istiyor. Bu doğrultuda YouTube içeriklerine benzeyen bir stratejiye geçme kararı alan şirket, video çeken kullanıcılarına daha fazla para kazandırmayı hedefliyor.

Belirli bir takipçiye ulaşan kullanıcılar artık aldığı reklamlarla ürün tanıtımı yaparak para kazanabiliyor. TikTok da bu takipçi sayısını biraz daha düşürerek para kazanan kullanıcı sayısını arttırarak her takipçisini video çekmeye teşvik etmek istiyor.

TikTok, yayınladığı blog yazısında yeni özelliği 'TikTok Pulse' özelliğinden bahsetti. Blog yazısında TikTok'ta çekilen 'en iyi videoların' marka reklamlarının yanında gözükmesini sağlayarak platformdaki reklamların kullanıcıların da reklamını yapacağını duyurdu.

Reklam gelirlerini 50-50 dağılım olarak böleceğini duyuran TikTok kullanıcı deneyimini önemsiyor.

Çekilen videolar, 'en iyi videolar' kategorisine girerse platformun reklamlardan aldığı gelirlerin bir kısmı içerik üreticilerine verilecek. İlk olarak Amerika'da kullanıma sunulacak bu özellik henüz ülkemizde aktif değil.

Nasıl kullanılacak?

Öncelikle içerik üreticilerinin çektiği videoların en iyi videolar arasında %4'lük bir kesime girmesi gerekiyor.

Video sahiplerinden 1000 takipçisi olanlar, 'Markalı Görev'e katılabilecek.

Videolar uygun sıralamada yer alırsa kullanıcılar gelir elde edebilecek.

İlk olarak 100.000 takipçisi olan kullanıcılar üzerinde yapılacak bu yenilik bir süre sonra 1.000 takipçili kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek.