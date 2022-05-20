Türk Telekom oyun tutkunlarıyla buluştu

Türk Telekom, GameX 2022 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı'nda oyun, müzik, dijital ödeme platformu gibi yenilikçi çözüm ve markaları ile ziyaretçileriyle buluştu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, teknoloji ve dijital dönüşümdeki öncü rolü ile birçok yeniliğe imza atıyor.

Bu çerçevede GameX 2022 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı'nda oyunseverler için yerini alan Türk Telekom, fuarda yenilikçi ve dijital markalarıyla bulunurken, ziyaretçiler turnuvalara, çekilişlere ve canlı yayınlara katılma fırsatı yakaladı.

Türk Telekom, oyun tutkunlarına özel kampanyaları, marka indirimleri ve daha birçok fırsat sunduğu markası GAMEON, gençlik markası Selfy, dijital müzik platformu Muud ve dijital oyun platformu Playstore ile yer aldığı fuarda, Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), FIFA22 turnuvaları düzenledi.

Şirket, standında düzenlediği etkinlikleri, ödüllü oyunları ve çeşitli markalara ait indirim kodları kazandıran sürprizleriyle ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

