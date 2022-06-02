Duracell’den metaverse hareketi!

Sürdürülebilirlik kavramı literatüre girdiğinden beri iş dünyası çalışma ahlakında değişiklikler yaptı ve yeni üretim modelleri geliştirmeye başladı.

Enerji sektöründe de gerçekleşen değişiklikler sonucunda büyük bir karar alan Duracell, sürdürülebilirlik odağında geliştirdiği pillerle atık üretimini azaltmayı hedefliyor.

Gelişim aşamasında farklı bir madde kullanılan bu pillerin ömrü uzatıldı ve performansları arttırıldı. Duracell Optimum, üretimdeki ambalaj tasarımı da sürdürülebilir maddelerden yapıldı.

30 kata kadar daha uzun ömür ve güçlü performans yaratacak olan bu ürün, metaverse'te düzenlenen bir lansmanla tanıtıldı. Lansmana farklı sektörlerden birçok iş insanı katıldı.