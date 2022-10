iPhone 14 serisinde bir sorun daha!

2017 yılında hayatımıza giren çentikli tasarımı bu yıl tanıttığı iPhone 14 serisine kadar devam ettiren Apple, iPhone 14 serisinde farklı bir tasarıma geçerek takipçilerini heyecanlandırdı. Ancak ilk defa geçilen Dinamik Ada kullanıcıya birçok sorun yaşattı. iPhone 14 serisine geçen ve sorun yaşayan kullanıcı sayısı 5.000'i geçti.

iMessage ve FaceTime aktivasyonu sorunları, CarPlay ve veri aktarımı sorunları gibi birçok farklı sorun yaşayan kullanıcılar, iPhone 14 Pro ve Pro Max'te bulunan Dinamik Ada'ın da tanıtımlardaki gibi çalışmadığını iddia etti.

Özellikle kilit ekranında yaşanan sorun kullanıcıları çıldırttı. Kilit ekranı düzenlenirken kendi kendine dönen ekran Dinamik Ada'da da sorun yaşatıyor.



Youtuber Marques Brownlee, Twitter'da bir paylaşım yaparak iPhone 14 serisinde sorun yaşayan kullanıcıların sorunlarını paylaşmalarını istedi. Verilen yanıtlardan en çok dikkat çekense Dinamik Ada'nın kaydığı görüntüler oldu. Dinamik Ada, olması gereken yerde değil ekranın başka yerlerine kayıyor.

Only when the dynamic islands decides to jump around pic.twitter.com/pWDNFiWDlp