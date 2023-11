Sağlık ve spor asistanı her an bileğinizde

En son ne zaman denize girdiniz bilmiyorum. Ancak sıcak giden havalar bu yıl Ekim ayının son günlerine kadar Büyükada'da denize girmemizi sağladı. Eğer sağlık verilerinizi sürekli takip etmek sizin için önemliyse akıllı saatler hayatın bir parçası haline geliyor. Onlarca farklı sporda ölçümleme yapmak Huawei GT 4 serisi için günlük işinin parçası.

Spor odaklı şarjı etmeyi unutturan Huawei Watch GT4 her koşula uygun

Sadece yürüyüş değil, koşarken, bisiklete binerken ve uykuda bile sekizgen tasarımlı, 46 mm el yapımı fırçalanmış safir cama sahip ve paslanmaz çelik Watch GT 4'ü deneyimleme şansı yakaladık. Ancak deri ya da plastik kordon bisiklet ve koşu da daha çok işimize yaradı. Sonuçta siz de hem kullanım rahatlığı hem de şık görüntü için ekstra kordon kullanmak işe yarıyor. Ayrıca ücretsiz ya da ücretli Watch Face'ler ile kıyafet, kordon veya ruh halinize göre ekranınızı kişiselleştirebiliyorsunuz. 15 tanesi profesyonel, 100'den fazla egzersizi takip ettiğini söylersek Watch GT 4'ün akıllı saatin ötesinde önemli bir sağlık ve spor asistanı haline geldiğini söyleyebiliriz.

TELEFONA ULAŞMAK KOLAY DEĞİL

Özellikle kadınlar için tasarlanmış 41 mm kolye ucu görünümlü modeli de bulunuyor. Ayrıca deri ya da yeşil renginde olduğu gibi geri dönüştürülmüş malzeme kullanılan rengi de yer alıyor. Bisikletin üstünde ya da koşarken güneş altında veya yağmurda 1,43 inç ve 1,32 inç AMOLLED 466x466 piksel saat ekranı her koşulda kullanım rahatlığı sunuyor. Yelken yaparken veya bisiklete binerken de telefonla değil, saat üzerinden konuşmak işinizi kolaylaştırdığı gibi tatsız kazaların önüne geçiyor. Üstelik her hafta yaz aylarında Büyükada'da kafa travmalı ortalama 7 kaza olduğunu hatırlatalım. Bu yüzden "akıllı saat kullanmak hayat kurtarıyor" diyebiliriz. Watch GT 4'ün en önemli özelliği de adım adım bir adres takip ederken hassas konum özelliği sayesinde sizi yönlendirmesi oluyor. Çift kanallı GPS takibi GT 4'ü daha hassas konum belirlemesine yardımcı oluyor. Ayrıca navigasyon için de telefona ihtiyacı olmadan yapması da iyi bir özellik. Bir açıdan telefon ekranına olan bağımlılığı azaltıyor. Navigasyon, müzik, gelen mesajlar, bildirimleri kendiniz uygulama üzerinden izinler vererek belirleyebiliyorsunuz.

UYKUDA TAKİPTE KALACAK KADAR PİL

Akıllı saatlerin en temel özelliklerinden birisi de sadece spor yaparken değil, uyurken de sağlık verilerinizi takip etmesi. Ancak bunun için her gün şarj ettiğiniz saatler pek işe yaramıyor. Gece yatarken şarja koymaya değil, uyurken horultuları bile kaydetmeye ihtiyacınız olabilir. Bu yüzden Watch GT 4'ün 14 güne varan pil süresi günlerce şarj etmeyi unutturuyor. Üstelik uykuda sağlık verileri takibini düzenli olarak yapabiliyorsunuz. Yüzde 30 daha hızlı kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj desteği durumunuz acil olduğunda işinizi daha çok kolaylaştırıyor. Kovid 19 salgını sonrasında popüler sağlık ölçümü haline gelen kandaki oksijen oranını yani SpO2 ölçümünü yüzde 30 daha hızlı yapan Watch GT 4, aynı zamanda kapsamlı her an EKG ölçümü, nabız ve stres takibi yapıyor.

BATIKLARA DALMASAK BİLE

Büyükada Anadolu Kulübü'nün dalış eğitimi veren öğretmenleriyle uzun süreli olmasa da dalış dersleri alıyoruz. Tatlı suda ya da deniz suyunda 30 metre dalış için kullanılabilen Watch GT 4'ün yeteneklerini dalış sırasında da gösterdiğini limitlerde olmasa bile deneme şansı bulduk. Öncelikle dalgıçların kolay ve kullanışlı saat olması önemli. Bileğinize göre dalış kıyafetiyle kullanabiliyorsunuz. Ancak en önemlisi HarmonyOS 4.0 ile cihazlar arasında Huawei bilgisayar, tablet ve telefonla tutarlı etkileşim deneyimi sunuyor. Üstelik tüm Android ve iOS işletim sistemli telefonlarda çalışma rahatlığını sunması sizi kullanımda daha bağımsız kılıyor.

Kadınlara özel döngü takibi

Kadınlara özel tasarlanmış özel kolye ucu tasarımı şık bir saat kullanma şansı veriyor. Kadınlar daha yuvarlak tasarımları seviyor. Ayrıca kordon ve renkler buna özel seçildiğini söyleyebiliriz. Ekran görüntüleri de kişiselleştirilebiliyor. Ayrıca kadınlar için gelişmiş döngü takibi özelliği, yumurtlama dönemi tahmin ve yönetimi cihazı daha özel hale getiriyor.

Yediğini saymıyor ama adımları sayıyor

Bir arkadaşım yemekte elimizi kolumuzu kaldırdığımızda saatin bunları da sayıp saymadığını sordu. O konuda her akıllı cihaz gibi kullanıcıların kendisine dürüst davrandığını varsaymak zorunda. Sonuçta cihazı değil, kendinizi kandırdığınızı unutmayın. Ancak basit bir kalori takibi yapmanıza olanak sağlıyor. Kilo vermek isteyenlerin sadece verdiği kalorileri değil, aldığı kalorileri takip etmesinde fayda var. Yoksa 100'den fazla egzersiz modu boğazınızdan geçenleri saymıyor.