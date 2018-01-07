Ripple'ın kurucusu en zenginler arasında!

Son zamanlarda Bitcoin'in yakaladığı ivme ve büyüme ile birlikte birçok kişi dijital paranın doyum noktasına ulaştığı görüşüne sahip olup, altcoin'lere yönelmişti. Bu altcoin'lerinden başında ise Ripple geliyordu. Ripple'ın pazar payı günden güne yükselirken kurucusu Chris Larsen de mal varlığını büyütmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aralık ayında 0,25 dolardan işlem gören Ripple'ın değeri şu an 2,47 dolar ve bu fiyat artışı kripto paranın kurucusunu dünyanın en zenginleri arasına sokmaya yetti. 2012 yılında Ripple'ı kuran ve 5,19 milyar adet XRP kripto paraya sahip olan Chris Larsen'in dijital servetinin dolar değeri Forbes tarafından 12,82 milyar dolar olarak gösteriliyor.

Artık CEO'su olmadığı Ripple'ın yüzde 17 hissesini elinde bulunduran Larsen, bu sayede servetinin 37,3 milyar dolara yükseltti. Bloomberg Milyarderler İndeksi'ne göre, Larsen şu an dünyanın en zengin 21. kişisi.

İKİNCİ BÜYÜK KRİPTO PARA RİPPLE SERT DÜŞTÜ

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