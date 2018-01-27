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dosyaları şifreleyip, fidye istiyor!

Yeni bir fidye yazılımı (Ransomware) ortaya çıktı. , kurbanın ına bulaştıktan sonra önemli dosyaları şifreliyor ve karşılığında para istiyor. İşte yeni baş belası Velso yazılımı hakkındaki detaylar...

Giriş Tarihi: 27.1.2018 11:54 Güncelleme Tarihi: 27.1.2018 15:06
Velso Ransomware dosyaları şifreleyip, fidye istiyor!

UZANTI EKLİYOR

Son dönemlerde Velso isimli ransomware isminden söz ettiriyor. Velso, dosyaları şifreledikten sonra ".velso" uzantısını ekleyip, kurbanın hackerlarla iletişime geçmesi ve fidyeyi ödemesi için e-posta adresi veriyor.

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Velso Ransomware dosyaları şifreleyip, fidye istiyor!
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