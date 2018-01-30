Genç kaymakamın girişimi ile 150 öğrenci kodlamaya başladı

Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, kodlama eğitimi ile geleceğin yazılımcıları, bilgisayar mühendislerini yetiştirmeye başladıklarını söyledi.

Kodlama sınıfları ile öğrencilerin ufkunun değiştiğinin altını çizen Kaymakam Özerden şunları kaydetti;

"İlçemizde yaklaşık 400 öğrenci 4 okulda eğitim ve öğretim görüyor ve öğrencilerinin büyük bölümü kırsal kesimden geliyor. İdareci ve öğretmen arkadaşlarla bir araya geldiğimizde gençlerimize bugünün çağı olan teknoloji çağına uygun nasıl bir eğitim sunabiliriz diye düşündük ve bütün dünyada yaygın olarak kullanılan 'kodlama' sınıfları açabiliriz fikri bizleri çok heyecanlandırdı. Kabadüz Merkez İlkokulu ve Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve Yokuşdibi İlkokulu ve Ortaokulunda bir hayırsever vatandaşımızın Ve Ordu Valimiz Seddar Yavuz'un destek ve katkılarıyla kodlama sınıflarımızı açtık."

KODLAMA SINIFLARI ORDU'DA BİR İLK

"Kodlama sınıfları ilk defa ilçemizde açıldı. Açtığımız sınıflarda hafta sonu kurslarının desteğiyle beraber hafta içi ve hafta sonu tüm okullarımızda kodlama sınıflarında yaklaşık 150 öğrencimiz ders görüyor. Verilen 'kodlama' eğitimin de başarılı olan öğrencileri yaz aylarında düzenlenen teknoloji kamplarına göndereceğiz."

ÖĞRENCİLER İLK ROBOTLARI YAPTI

"Yaklaşık 3 buçuk ay gibi bir zaman diliminde öğrencilerimiz büyük yol alarak ilk robotlarını yaptılar. Öğretmen ve öğrencilerimin her biriyle gurur duyuyorum. Her biri oldukça azimli ve çok başarılılar. Öncesinde öğrencilerimize büyüdüğünüzde ne olmak istiyorsunuz diye sorulduğunda polis, hemşire olmak istiyorum derlerdi, şimdi ise bilgisayar mühendisi, yazılımcı olmak istiyorum diyorlar. İnşallah ben ve öğretmenlerim çok eminiz ki ilçemizden geleceğin mühendisleri yetişecek."