Mario Kart oyunu akıllı telefonlara geliyor

Nintendo akıllı telefon için özel oyunlar geliştirmeye devam ediyor. Geçen yıl geliştirilen Super Mario Run bu anlamda çok ses getirmişti. Şimdi ise bu anlamda firmadan yeni oyun geliyor: Mario Kart. Mario Kart Tour adlı yeni mobil oyun, bir sonraki mali yılda, yani Nisan 2018 ile Mart 2019 tarihleri ??arasında piyasaya sürülecek.

Mario Kart Tour hakkında şu anda hiçbir ayrıntı verilmedi, ancak Mario Kart serisinin şirketin en sevilen oyunlarından olduğunu belirtelim. Nintendo geçen gün, 14.86 milyon Switch konsol satıldığını açıkladı. Bunun yanı sıra bu rakamın yarısı kadar da Mario Kart 8 Deluxe satılmış.

Nintendo'nun gelecek çalışmalarında daha da fazla mobil oyun olacak gibi görünüyor. Şirket başlangıçta 2017 yılında beş akıllı telefon oyunu yayınlamayı planlamıştı ancak yalnızca Super Mario Run, Fire Amblem Heroes, Animal Crossing: Pocket Camp ve ill-fated Miitomo sosyal uygulamasını piyasaya sundu.