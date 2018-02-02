Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Samsung kripto para madenciliği yapacak!

madenciliği yapacak!

farklı alanlara el atmayı ve bu alanlarda teknolojiler geliştirmeyi seven bir şirket. Son bir rapora göre Güney Koreli üretici madenciliği işine girişti.

Giriş Tarihi: 2.2.2018 16:59 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 17:26
Samsung kripto para madenciliği yapacak!

Yeni çıkan haberlere göre , madenciliği için özel işlemciler geliştirmeye başladı. Madencilik için tasarlanan bu özel çiplere ASIC (Application Specific Integrated Circuits) adı veriliyor.

ANDROİD 8.0 OREO GÜNCELLEMESİ ALACAK SAMSUNG AKILLI TELEFON VE TABLET LİSTESİ

RESMEN ONAYLADI

Samsung zaten akıllı telefonlar, Nesnelerin İnterneti (Internet of Things/IoT), tabletler ve daha birçok cihaz için yongalar üretiyor. OLED panel pazarında ise neredeyse tekel durumunda. Şirket dördüncü çeyrek gelirlerinde artış olduğunu kaydetmişti. Samsung şimdi de kripto para madenciliğinde kullanmak üzere tek göreve odaklanan işlemci üretimiyle uğraştığını açıkladı.

SERT REKABET YAŞANABİLİR

Samsung bu gelişmeyi TechCrunch sitesine onayladı. Bu atak Samsung'un silikon dünyasındaki yerini daha da sağlamlaştırabilir.

Güney Koreli üreticinin bu atağı sektörde lider durumda olan Bitmain'le sert rekabete girişeceğini gösteriyor. Bitmain, ağında işleme gücünün yaklaşık %30'unu kontrol eden Pekin merkezli bir isim.

SAMSUNG YILLAR SONRA ZİRVEDE

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsung kripto para madenciliği yapacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN