Samsung kripto para madenciliği yapacak!

Yeni çıkan haberlere göre Samsung, kripto para madenciliği için özel işlemciler geliştirmeye başladı. Madencilik için tasarlanan bu özel çiplere ASIC (Application Specific Integrated Circuits) adı veriliyor.

ANDROİD 8.0 OREO GÜNCELLEMESİ ALACAK SAMSUNG AKILLI TELEFON VE TABLET LİSTESİ

RESMEN ONAYLADI

Samsung zaten akıllı telefonlar, Nesnelerin İnterneti (Internet of Things/IoT), tabletler ve daha birçok cihaz için yongalar üretiyor. OLED panel pazarında ise neredeyse tekel durumunda. Şirket dördüncü çeyrek gelirlerinde artış olduğunu kaydetmişti. Samsung şimdi de kripto para madenciliğinde kullanmak üzere tek göreve odaklanan işlemci üretimiyle uğraştığını açıkladı.

SERT REKABET YAŞANABİLİR

Samsung bu gelişmeyi TechCrunch sitesine onayladı. Bu atak Samsung'un silikon dünyasındaki yerini daha da sağlamlaştırabilir.

Güney Koreli üreticinin bu atağı sektörde lider durumda olan Bitmain'le sert rekabete girişeceğini gösteriyor. Bitmain, Bitcoin ağında işleme gücünün yaklaşık %30'unu kontrol eden Pekin merkezli bir isim.

SAMSUNG YILLAR SONRA ZİRVEDE