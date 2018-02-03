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Patlayan parmağını kopardı!

li bir çocuk u kullandığı sırada cihaz elinde patladı ve parmağının kopmasına neden oldu.

Giriş Tarihi: 3.2.2018 12:59 Güncelleme Tarihi: 3.2.2018 13:37
Patlayan telefon parmağını kopardı!

China News'in haberine göre 12 yaşındaki li çocuk, un sından dolayı ağır yaralandı. Hua Tang VT-V59 model cihazın patlamasıyla çocuğun işaret parmağı koptu, sağ gözüne ise plastik parçaları geldi. Çocukla aynı odada bulunan kardeşi ise yaralanmadı. Olaydan hemen sonra Çinli çocuk hastaneye kaldırıldı.

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BİR ANDA PATLADI

Kaynak, çocuğun iki yıllık tuşlu telefonu fişten çektiğini ve saati kontrol etmek istediğinde ise cihazın bir anda patladığını belirtiyor.

Doktorlar saatler süren ameliyatla çocuğun elini tedavi etti ve gözüne müdahale etti. Guangxi News sitesi sağlık görevlilerinin zamana karşı mücadele ettiğini açıkladı.

BAĞIŞ YAPILDI

Çocuğun ailesinin oldukça fakir olduğu ve bir doktorun 7000 yuan bağışta bulunduğu da kaydedildi.

Uzmanlar telefonların şarj olurken aşırı ısınması ve elektrik çarpması gibi sorunlara neden olmaması için tüketicilerin cihazla birlikte gelen orijinal kablo ve şarj aletini kullanmasını tavsiye ediyor.

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