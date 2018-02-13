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bu sefer ucuz in peşinde

Milyarder girişimci , kurduğu uzay şirketi SpaceX ile ucuza hizmeti sunmak için çalışmalara başladı.

Giriş Tarihi: 12.2.2018 22:04 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 02:09
Elon Musk bu sefer ucuz internetin peşinde

'ın kurucuları arasında yer aldığı SpaceX, küresel sağlamak için çalışmaları hızlandırdı. 3 yıl önce duyurulan proje için bu hafta içerisinde ilk test uyduları fırlatılabilir.

Microsat 2a ve 2b adı verilen prototip uzay araçları Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Üssü'nde yükleme için hazırlanmaya başladı. Hafta içerisinde, Paz adı verilen ve yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki İspanyol radar gözlem uydusu yeniden kullanılacak bir Falcon 9 roket ile uzaya gönderilecek.

Yer istasyonu ile arasında radyo iletişim sistemi testi yapılması için gönderilecek olan uydu eğer başarılı sonuç verirse, Starlink adı verilen uydu takım yıldızı, dünya üzerinde düşük maliyetli internet erişimi sağlayacak. SpaceX'in rakibi OneWeb ise bu yıl içinde Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nden lisans alarak en kısa sürede faaliyete geçmeyi planlıyor. (Habertürk)

UZAYA ÜSTÜ AÇIK ARABA GÖNDEREN ELON MUSK'IN YENİ HEDEFİ NE?

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Elon Musk bu sefer ucuz internetin peşinde
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