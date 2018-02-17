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'te önemli gelişme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), geçen yıl ağustos ayında ve uluslararası pazarın kısa dönemdeki ihtiyaçlarını hedef alarak, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı geliştirilmesi amacıyla Projesi'ni başlattı.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018 19:05 Güncelleme Tarihi: 17.2.2018 01:50
Milli taarruz uçağı Hürjet'te önemli gelişme

Geliştirilecek uçağın, envanterinde bulunan T-38 jet eğitim uçaklarının yerini alması ve 3 bin kilogram faydalı yük kapasitesine sahip hafif taarruz uçağı konfigürasyonu ile F-16'ların yakın hava destek ve savaş eğitim uçağı rollerini paylaşması hedefleniyor.

'in, ile birlikte dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleri tarafından yakın hava destek, sınır güvenliği, terörle mücadele gibi görevlerde kullanılabileceği değerlendiriliyor.

Projeyle, Türk Hava Kuvvetlerinin operasyonel, fonksiyonel ve performans gereksinimlerinin karşılanması amacıyla mevcut teknolojilerin kullanımıyla maliyet etkin bir sistem çözümü geliştirilmiş olacak.

Türk Hava Kuvvetleri tarafından halihazırda 70 uçaklık T-38 filosu kullanılıyor. Hafif taarruz uçağı ihtiyaçları da dikkate alındığında Hürjet için önemli bir pazar potansiyeli bulunuyor.

Hürjet, 1,2 mach maksimum hız ve 45 bin feet maksimum irtifada görev yapacak şekilde tasarlanacak, son teknoloji görev ve uçuş sistemlerini barındıracak.

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Milli taarruz uçağı Hürjet'te önemli gelişme
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