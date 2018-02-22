Facebook neden çöktü? - Facebook'a neden girilmiyor, hacklendi mi? - İşte detaylar

Metro.co.uk ve başka yayınlardan gelen havadislere göre Facebook, Amerika, Avrupa ve Asya'nın belirli yerlerinde çöktü. Buradaki kullanıcılar ise Facebook'a girmeye çalıştığında "Bir şeyler ters gitti. Bu yüzden üzgünüz. Şu anda problemin üstünde çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede çözeceğiz" uyarısıyla karşılaştı.

FACEBOOK TÜRKİYE'DE ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye'de Facebook'a erişim problemi yaşanmadı. Herhangi bir sorun olmadı.

Bununla birlikte Facebook'un çökmesi, Amerika'daki bazı yerleri etkilemekle birlikte daha çok orta Avrupa ve Japonya'yı etkilemiş görünüyor.

Down Dedector sitesine tarafından sorunun yaşandığı yerlerde haritada bu şekilde gösterildi:

Kullanıcılar Twitter'da şikayette bulundu. Facebook sorunun kaynağıyla ilgili açıklama yapmadı.