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'ın bu yeni özelliği tartışmalara neden oldu!

'la birlikte bünyesinde yer alan 'a yeni yetenekler ekleniyor. Halen test aşamasında olan birçok yenilik var. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde bir daha gündeme gelen WhatsApp üstünden para gönderme özelliği tartışmalara neden oldu. Peki neden?

Giriş Tarihi: 26.2.2018 17:45 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 17:51
WhatsApp'ın bu yeni özelliği tartışmalara neden oldu!

Sosyal medya devi 'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.

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WhatsApp'ın bu yeni özelliği tartışmalara neden oldu!
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