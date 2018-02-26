WhatsApp'ın bu yeni özelliği tartışmalara neden oldu!
Instagram'la birlikte Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp'a yeni yetenekler ekleniyor. Halen test aşamasında olan birçok yenilik var. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde bir daha gündeme gelen WhatsApp üstünden para gönderme özelliği tartışmalara neden oldu. Peki neden?
Giriş Tarihi: 26.2.2018 17:45Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 17:51
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.