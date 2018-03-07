Instagram'a yeni özellikler geliyor!

Yakın zamanda Instagram'ın iOS sürümü güncellendi. Uygulamanın sürüm numarası böylece 35.0 oldu. Eğer App Store'daki güncelleme içeriğine bakarsak, değişiklikler hakkında pek detay yok. Aslında bu güncellemenin derinliğinde gelecekteki bazı özelliklerle ilgili dikkat çekici ayrıntılar tespit edildi.
Giriş Tarihi: 7.3.2018 17:58Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 18:07
WABetaInfo tarafından Instagram'ın henüz mevcut olmayan özelliklerinin bir kısmı listelendi. Geliştirme ekibi bu özellikler üstünde çalışmaya devam ediyor. Lafı daha fazla uzatmadan neler olduklarına daha yakından bakalım.