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'a yeni özellikler geliyor!

Yakın zamanda 'ın sürümü güncellendi. Uygulamanın sürüm numarası böylece 35.0 oldu. Eğer 'daki güncelleme içeriğine bakarsak, değişiklikler hakkında pek detay yok. Aslında bu güncellemenin derinliğinde gelecekteki bazı özelliklerle ilgili dikkat çekici ayrıntılar tespit edildi.

Giriş Tarihi: 7.3.2018 17:58 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 18:07
Instagram'a yeni özellikler geliyor!

WABetaInfo tarafından 'ın henüz mevcut olmayan özelliklerinin bir kısmı listelendi. Geliştirme ekibi bu özellikler üstünde çalışmaya devam ediyor. Lafı daha fazla uzatmadan neler olduklarına daha yakından bakalım.

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Instagram'a yeni özellikler geliyor!
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