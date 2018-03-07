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nda düşüş yaşandı

birimleri piyasalarına getirilen kısıtlama ve düzenleme haberlerinin yanında, "Kahin" diye bilinen ABD'li ekonomist Nouriel Roubini'nin, blok zinciri piyasasını "boş bir hayalden ibaret" diye nitelendirmesinin de etkisiyle, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından 95’i düştü.

DHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2018 14:29 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 14:30
Kripto para piyasasında düşüş yaşandı

Piyasadaki gerilemede, Güney Kore'de kamu görevlilerinin " birimlerine yatırım yapmalarının yasaklanması ve çeşitli kurumlardan kripto para birimlerine getirilen düzenleme haberleri" etkili oldu.

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GENEL DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ

Toplam 1,541 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasada genel bir düşüş gözlemlenirken, piyasanın belirleyicisi son 24 saatte yüzde 6.27 düşerek 10,631 dolardan işlem gördü. Bitcoin 179.73 milyar dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41.8'ini oluşturuyor.

Piyasada gözlemlenen genel düşüşün de etkisiyle piyasa hacmi düne göre yüzde 3.5 düşüşle 430 milyar dolar olarak gerçekleşirken piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 17.28 milyar dolar olarak hesaplandı.

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Kripto para piyasasında düşüş yaşandı
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