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33 bin aracını geri çağırıyor

Alman otomobil firması 'in, Çin makamlarının kusur tespit ettiği 33 bin 142 aracını geri çağıracağı bildirildi.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2018 14:07 Güncelleme Tarihi: 11.3.2018 15:16
Volkswagen 33 bin aracını geri çağırıyor

Çin Kalite Denetleme ve Karantina İdaresi, araçların tahliye vanalarındaki arıza nedeniyle tarafından geri çağırılacağını duyurdu.

Geri çağırma işleminin, Aralık 2014- Kasım 2017'te üretilen 33 bin 142 adet Touareg model ithal aracı kapsadığı belirtildi.

Bu araçların, suyun boşaltımına uygun olmayan tahliye vanaları taşıdığı gerekçesiyle güvenlik riski barındırdığı vurgulandı.

Açıklamada, Alman otomobil firmasının, kusurlu araçlarını 30 Nisan'dan itibaren geri çağıracağı da kaydedildi.

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Volkswagen 33 bin aracını geri çağırıyor
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