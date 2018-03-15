Apple'dan kripto para madenciliği yasağı

Mac bilgisayarlarda arka planda Monero isimli kripto paranın madenciliğini yapan Calendar 2 isimli uygulama, dizüstü bilgisayarlara aşırı ve gereksiz yük bindirdiği gerekçesiyle uygulama mağazasından kaldırıldı.

Geliştirici Qbix ile Apple arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, şirket uygulamadaki madencilik özelliklerini kaldırarak yeniden Mac App Store'a yükledi.

Habertükr'e göre Calendar 2, Apple'ın standart takvim uygulamasının iyileştirilmiş bir sürümü olarak kullanıcılara sunulmuştu.

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Qbix, Monero madenciliğine izin veren kullanıcılara uygulamanın gelişmiş özelliklerini kullanma izni veriyordu. Ancak madencilik seçeneği kapatılsa bile uygulama bir hata sonucu Monero kazmaya devam ettiğinden ve aşırı işlem gücü kullandığından, Apple uygulamayı mağazadan kaldırdı.

Qbix CEO'su Greg Magarshak, yenilenen Calendar 2 uygulamasının aşırı güç tüketen madencilik özellikleri olmadan mağazaya geri yüklendiğini duyurdu.

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Kullanıcı deneyimini önemseyen Apple, App Store yönergeleri 2.4.2'de geliştiricilere "Uygulamalarınızı enerji verimliliğini gözeterek tasarlayın. Uygulamalar pili hızla bitiremez, aşırı ısı yaratamaz ya da cihazın kaynaklarına gereksiz yük bindiremez." uyalarında bulunuyor