Yeni Raspberry Pi 3 Model B+ duyuruldu, işte özellikleri

Raspberry Pi bilgisayarlar son yıllarda birçok farklı projede karşımıza çıktılar ve kullanışlı özelliklerinin yanı sıra fiyatlarıyla bir hayli dikkat çektiler. Bu anlamda Raspberry Pi Foundation tarafından geliştirilen ürünlerin en yenisi Raspberry Pi 3 Model B+ duyuruldu.

2016 yılında piyasaya çıkan Raspberry Pi 3 Model B'ye göre ciddi yükseltme sunan Raspberry Pi 3 Model B+.

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Yeni kartta biraz daha hızlı olan 1.4 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli işlemci, Bluetooth 4.2 ve çift bantlı Wi-Fi bulunuyor. Özellikle Wi-Fi güncellemesi konusunda heyecan duyuluyor çünkü giderek sayıları artan IoT cihazları sayesinde bu frekans çok önem kazanıyor. 5 GHz'e yükselen bantla birlikte performans da artıyor.

Genel olarak, yeni Raspberry Pi, genel olarak önceki versiyona benziyor. Performans konusunda ciddi yükseltmeye sahip. Yeni modelin fiyatı ise 35 dolar.

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