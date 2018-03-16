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İki ekranlı Meizu Pro 7 Plus Türkiye'de satışa çıktı - Meizu Pro 7 Plus'ın fiyatı nedir?

Çinli üretici Meizu'nun Pro 7 Plus modeli sonunda Türk tüketicilerle buluştu. Peki Meizu Pro 7 Plus'ın satış fiyatı ne kadar? Pro 7 Plus ne gibi özellikler sunuyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.3.2018 17:42 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 17:43
İki ekranlı Meizu Pro 7 Plus Türkiye'de satışa çıktı - Meizu Pro 7 Plus'ın fiyatı nedir?

Meizu Pro 7 Plus modeli biraz rötarlı olarak sonunda Türkiye'de satışa çıktı. Telefonda öne çıkan bazı özellikler var, bunların en başında cihazda çift ekran bulunuyor. Normalde Pro 7 Plus'ta 5.7 inç'lik 2K çözünürlüğe sahip AMOLED ekran var. Bununla birlikte arkasında 1.9 inçlik dinamik fenetre ekran yer alıyor. Bu ikinci ekran da AMOLED ve 240 x 536 çözünürlüğe sahip. Fenetre ekran kullanıcıya belirli detaylar sunarken, ayrıca arka kamerayla selfie çekmeyi de kolay hale getiriyor.

MEIZU PRO 7 PLUS'IN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Telefonun özellikleri tam olarak şu şekilde:

Boyutlar: 157.3 x 77.2 x 7.3 mm
Ağırlık: 170 gram
Birinci ana ekran: 5.7 inç AMOLED (1440 x 2560 çözünürlük) 518 ppi,
İkinci ekran: AMOLED (240 x 536 çözünürlük)
Sistem çipi: 10 çekirdekli Mediatek MT6799 Helio X30
Grafik işlemcisi: PowerVR 7XTP
RAM: 4/6 GB
Depolama alanı: 64/128 GB
Kameralar: 12 + 12 MP çift arka kamera, 16 MP ön kamera
Pil: 3500 mAh

Alüminyum yekpare kasaya sahip olan telefonda, parmak izi okuyucu ve USB-C portu bulunuyor.

MEIZU PRO 7 PLUS'IN FİYATI NEDİR?

Yapılan açıklamaya göre 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı olan Meizu Pro 7 Plus'ın fiyatı KDV dahil 2199 TL, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip üst düzey modelin fiyatı ise KDV dahil 2799 TL.

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İki ekranlı Meizu Pro 7 Plus Türkiye'de satışa çıktı - Meizu Pro 7 Plus'ın fiyatı nedir?
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