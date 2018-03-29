WannaCry yeniden ortaya çıktı! Hedef ise Boeing oldu - Peki WannaCry nedir?

Seattle Times'ın haberine göre geçen yıl dünyayı kasıp kavuran WannaCry virüsünün yeni hedefi uçak üreticisi Boeing oldu. Kaynak olayın baş mühendis Mike VanderWel'in gönderdiği bir notla ortaya çıktığını belirtiyor.

BOEING OLAYLA İLGİLİ NE DEDİ? ÜRETİM DURDU MU? UÇAKLAR İÇİN TEHLİKE VAR MI?

VanderWel, virüsün uçakların testlerinde kullanılan ekipmanları etkilemesinden ve potansiyel olarak uçağa yayılmasından endişe ettiğini yazmış. Hatta notta otomatik montaj cihazlarının kullanılamaması gibi bir durumdan da söz ediliyor. En azından kaynağın aktardıkları bu şekilde.

Bir Boeing sözcüsü ise yaptığı açıklamada, olayla ilgili haberlerin yanlış olduğunu ve şiddetle abartıldığını belirtti. Firmanın üst düzey yetkililerinden biri olan Linda Mills ise sistemi çok az etkileyen ve sınırlı sayıda olan kötü amaçlı yazılımlar tespit ettiklerini, ancak iyileştirmeler yapıldığını vurguladı.