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ABD’den patent alan ilk Türk doktor

Giriş Tarihi: 31.3.2018
ABD’den patent alan ilk Türk doktor
Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tahir Özer, geçtiğimiz sene kapatılamayan karın yaralanmaları için geliştirdiği ürün ile 'dan patent aldı. Özer, "Amerika'dan patent almak oldukça zor ve uzun bir süreç. Teknolojik mevcut duruma bir yenilik getirmesi, bir inovasyon yaratması ispatlandıktan sonra patent belgesi veriliyor. Aynı zamanda o güne kadar da düşünülmemiş ve yapılmamış bir şey olabilmesi patent alabilmek için çok önemli." diye konuştu. Doç. Dr. Özer hastalığa çözüm olarak özel bir aparat icat etti. "Bugüne kadar toplam beş hastada kullandığımız ürün ile oldukça iyi sonuçlar aldık. Uluslararası bir dergide de yayın halinde sunuldu. Son halini de biz patentini alarak taçlandırdık." dedi.
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ABD’den patent alan ilk Türk doktor
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