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her saniye 500 metre genişliyor

Gezegenimize de ev sahipliği yapan Güneş Sistemi'ni içinde bulunduran Galaksisi'nin genişlediği ve komşu galaksi Andromeda'ya doğru yayıldığı keşfedildi. Belirtilene göre galaksimiz her saniye 500 metre genişliyor.

Giriş Tarihi: 4.4.2018 13:06 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 14:16
Samanyolu her saniye 500 metre genişliyor

Bilim insanları ' Galaksisi'nin komşusu olan Andromeda'ya doğru genişlediğini tespit etti.

İspanya'nın Tenerife kentindeki Astrofizik Araştırma Enstitütsü'nde yapılan araştırmaya göre, çapı 100 bin ışık yılı olan Samanyolu Galaksisi saniyede 500 metre genişliyor.

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İki galaksinin bu nedenle birleşeceğini öngören bilim insanları bu durumun 4 milyar yıl sonra gerçekleşmesini bekliyor.

Samanyolu gezegenimizin yıldızı Güneş dahil birkaç milyar yıldıza ev sahipliği yapıyor.

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Samanyolu her saniye 500 metre genişliyor
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