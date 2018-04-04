Zuckerberg kullanıcı bilgilerine ilişkin ifade verecek

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, 11 Nisan'da ABD Enerji ve Ticaret Komitesi'ne, Facebook'un, kullanıcılarının bilgilerini nasıl koruduğu ve nasıl kullandığı konularında ifade verecek.

SKANDALDAN SONRA FACEBOOK'A YENİ BİR ÖZELLİK EKLENDİ

FACEBOOK VERİ ŞİRKETLERİNİN HEDEF REKLAMLARI KULLANMASINA İZİN VERMEYECEK

ÜCRETSİZ HİZMET VERMENİN EN MAKUL YOLU OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Facebook geçen günlerde 50 milyon kullanıcısına ait verilerin Cambridge Analytica adlı siyasi danışmalık şirketi tarafından ele geçirildiğinin ortaya çıkması sonrasında değer kaybetmiş ancak Zuckerberg kullanıcılarına ücretsiz hizmet vermenin en makul yolunun kullanıcı bilgilerini kullanmak olarak gördüğünü açıklamıştı.

STRESİ AZALTMAK İÇİN FACEBOOK KULLANMAYIN!