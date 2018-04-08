Whatsapp silinen mesajları geri getirme işlemi! Whatsapp nasıl ücretsiz indirilir?

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, Ocak 2010 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kurulmuştur. Kısa bir süre sonra ise Facebook tarafından rekor bir ücret karşılığında satın alındı. Whatsapp'ın sahibi olan Mark Zuckerberg, bu uygulamaya kattığı yepyeni özellikler ile kullanıcısını her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Bu uygulama ile birlikte SMS gönderimlerinde büyük düşüş yaşanmıştır.

SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA ÖZELLİĞİ AKTİF EDİLDİ

Whatsapp en büyük bombasını geçtiğimiz yıllarda patlattı. Heyecanla beklenen sesli konuşma özelliğinin ardından görüntülü konuşma özelliği de aktif hale geldi. Bu yeniliklerden faydalanmak için sadece internetiniz olması yeterlidir. Yurtiçi veya yurtdışından herhangi bir arkadaşınız ile Whatsapp sayesinde sesli ya da görüntülü olarak konuşma yapabilirsiniz.

WHATSAPP SİLİNEN MESAJLAR NASIL GERİ GETİRİLİR?

Whatsapp'ta istemeyerek sildiğiniz bir mesajı yeniden geri getirmek için yapacağımız işlem çok basit. Bilgilerinize yeniden ulaşabilmek için ilk olarak uygulamayı cihazınızdan kaldırıldınız. Daha sonra Android marketten Whatsapp'ı tekrar indirin ve kurulum işlemine başlayınız. Kurulum esnasında karşınıza ''Geri Yükle'' seçeneği gelecek. Bu seçeneğe tıklayarak yedeklenen tüm geçmiş mesajlarınızı geri getirebilirsiniz.

NOT: Sadece Android cihazlarda geçerlidir.

WHATSAPP'TA NELER YAPILIR?

İşte hemen hemen herkesin telefonunda yüklü olan bu uygulamada yapabileceğimiz işlemler;

Rehberinizde bulunan kişilere mesaj, resim, video, belge vb… gönderilebilir.

Sesli konuşma yapılabilir

Görüntülü konuşma yapılabilir.

Konumunuzu rehberinizde ekli olan bir kişiye gönderebilirsiniz.

Anlık durumlarınızı resim veya video olarak paylaşabilirsiniz.

GİF gönderebilirsiniz.