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Gizemli dev ler uzaydan izlenecek

Gök gürültülü lar (lar) doğadaki en etkileyici olaylardan biri olsa da bizim yerden görebildiklerimiz orajların yalnızca küçük bir kısmı.

Giriş Tarihi: 9.4.2018 14:50 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 14:52
Gizemli dev şimşekler uzaydan izlenecek

Pazartesi günü 'na gönderilen () sırasında atmosferin üst tabakalarında gerçekleşen elektrik hareketlerini incelemeyi hedefliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre yerden 400 kilometre yükseklikte bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu Dünya'nın atmosferine eşsiz bir bakış sunuyor. İstasyona gönderilen ASIM'ın bu ay devreye alınması bekleniyor. Oraj sırasında aşağı doğru ilerlerken bulutların üzerinde de sıra dışı bir olay gerçekleşiyor. "Geçici parlak olaylar" diye adlandırılan bu olaylar ilk olarak 1989 yılında şans eseri keşfedilmişti.

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Gizemli dev şimşekler uzaydan izlenecek
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