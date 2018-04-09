Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Kanseri kanda teşhis eden cihaz geliştirdi

i kanda teşhis eden cihaz geliştirdi

ABD'nin nde biyomedikal mühendisliği alanında doktora yapan Türk bilim insanı Sönmez, kan dolaşımındaki hücrelerini tespit edebilecek cihaz tasarladı.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 12:07
Kanseri kanda teşhis eden cihaz geliştirdi

İzmir'de dünyaya gelen 25 yaşındaki Türk bilim insanı , lise eğitimini Aydın Adnan Menderes Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversiteye başladığı ilk yıllarda karikatür sanatçısı olma hedefiyle amatörce birçok dergiye çizimler yapan Sönmez, biyoloji ve tıbbi araştırmalara ilgi duymaya başladı.

Öğrenciliği süresince eğitim gördüğü üniversitede biyomühendislik laboratuvarlarında gönüllü olarak çalışan Sönmez, Prof. Dr. 'un danışmanlığında ve arkadaşı Samir Jaber'in desteğiyle kandan kötü huylu hücrelerini ayırmakta kullanılabilecek bir mikro akışkan çip geliştirdi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanseri kanda teşhis eden cihaz geliştirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN