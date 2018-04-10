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'ta istifa krizi yaşanıyor

veri skandalı nedeniyle etik ikilemler yaşayan mühendisleri, şirketin ve gibi diğer departmanlarına edilmek için taleplerde bulunmaya başladı.

Giriş Tarihi: 10.4.2018 16:51 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 16:57
Facebook'ta istifa krizi yaşanıyor

Habertürk'ün The 'a dayandırdığı haberine göre talepleri kabul edilmeyen bazı mühendisler 'tan istifa ettiler.

Mart ayının başında politik danışmanlık şirketi 'nın Facebook kullanıcılarının verilerini seçimleri manipüle etmek için kullandığı ortaya çıkmıştı.

ETİK BASKIYA DAYANAMADILAR

Birçokları Facebook'un 87 milyon kullanıcının verilerinin kullanıldığı skandalı engellemek için daha çok şey yapması gerektiğini ve böylesi büyük bir skandalı mümkün kılanın Facebook'un ana ürünü olduğu görüşünde. Gelen haberler, birçok Facebook mühendisinin bu etik baskıya dayanamadığı yönünde.

Bu mühendislerden birisi olan eski Facebook ürün tasarımcısı Westin Lohne, ya da 'a geçmek yerine doğrudan istifa edenlerden. Lohne, konuyla ilgili paylaştığı bir tweet'te "Orada ürün tasarımcısı olarak çalışmaya devam etmek ahlaki açıdan bir hayli zordu." dedi.

KONGREDE İFADE VERECEK

Facebook'un kurucu CEO'su , skandal hakkında bugün ABD Kongresi'nde ifade verecek. Kongrenin skandala dair kararının Facebook çalışanları üzerinde büyük etki yapacağı tahmin ediliyor.

Şirketin kurucusu Zuckerberg ise istifa etmeyi düşünmüyor. Geçtiğimiz hafta 'e verdiği röportajda istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorulan Zuckerberg, bu fikre çok uzak olduğunu dile getirmişti.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ifade öncesi özür diledi

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Facebook'ta istifa krizi yaşanıyor
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