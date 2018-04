IAB Avrupa Interact 2018, dijital reklamcılığı yeniden şekillendirecek!

Avrupa Birliği'nde en önemli iş büyümesi dijital reklamcılığa dayanıyor. Dijital reklamcılık AB ekonomisine yaptığı 526 Euro'luk katkı ile, tüm reklamcılığın büyüme oranına bakıldığında yüzde 90'lık bir bölümü kapsıyor. Bununla birlikte dijital ekosistem, çıkan yeni teknolojiler, yeni rakipler, uluslararası iniş çıkışlar ve kapsamlı değişimler ile daha önce görülmemiş bir durumla karşı karşıya. Dijitalin geleceğini tahmin etmek hiç bu kadar güç olmamıştı.

Bu kritik noktayla ilgili IAB Avrupa, Interact 2018 konferansının ilk gündemini açıkladı. Bozulma, tekrar uyarlama ve yenilenme. IAB Avrupa, Avrupa'da dijital geleceği keşfetmek için önemli konuşmacıları bir araya getiriyor.

Milano'da 23-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek konferansta dijital ekosistemin geleceğine dair, reklamcılardan yayıncılara, reklam teknoloji şirketlerine, politikacılara ve organizasyonculara kadar bir çok farklı kesim katılım sağlayacak. Dijital ticaretin dengesini bozan güçleri inceleyip, işletmelerin gelişen olaylara nasıl adapte olabileceğini ve dijital ekosistemin nasıl yeniden sağlam bir şekilde ilerleyebileceğinin yolları aranacak.



INTERACT 2018 KONFERANS BAŞLIKLARI ŞU ŞEKİLDE:

• IAB Avrupa ve IHS Markit, Avrupa dijital reklam pazarı için bir rehber olacak 2017 AdEx Benchmark raporunu açıklayacak.

• AB'nin en kıdemli Veri Koruma Denetçisi Giovanni Buttarelli, IAB Avrupa başkanı Constantine Kamaras'ın veri ve dijital reklamcılıkla ilgili sorularını yanıtlayacak.

• The Net Delusion - the Dark Side of Internet Freedom yazarı olan ve 2018'de Avrupa'yı ilham verecek önemli isimlerden biri olarak gösterilen Evgeny Morozov, dijital devlerin piyasadan çekilince neler olacağıyla ilgili soruları yanıtlayacak.

• Richemont Küresel Medya Departmanı Direktörü Franck Sineau, dünyanın en büyük lüks tüketim ürünleri pazarlayan devleri için dijital platformların nasıl kullanıldığı, verilere ve dijital dönüşümlere nasıl yaklaşıldığını anlatacak.



• Coca-Cola, Nestle ve Diageo gibi global reklam verenlerin dijital reklamcılıkta ne görmeyi beklediğine değinecek.

• Schibsted, Telgraf ve Axel Springer gibi Avrupalı yayıncılar, gelişen yeni iş modellerini paylaşacaklar.

• IAB CEO'su Randall Rothenberg, IAB'ın yeni Direct Brands dünyasıyla ilgili çarpıcı araştırmayı detaylandıracak ve medya, reklam ve pazarlama üzerindeki etkilerini açıklayacak.



• MediaMath, AppNexus, Quantcast ve OneTrust'tan gelen yöneticiler, yayıncıların, reklam verenlerin ve teknoloji şirketlerinin, IAB Avrupa Şeffaflık ve Onay Çerçevesi'nde, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne uygun çalışma yollarından bahsedecek.

• Exchange Wire, Index Exchange ve ProgRox'un teknoloji öncüleri, dijital reklam tedarik zincirinin yeniden yapılandırılmasına yönelik beklentileri detaylandıracak.

• İşinin ehli uzmanlar yapay zeka, sanal gerçeklik, dijital dış mekan (DOOH), dijital ses ve diğer gelişmekte olan teknolojilerin gerçekten önemli olup olmadığını değerlendirecekler.

• IAB Europe uzmanları, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne uyum konusunda eğitim verecekler.

DİJİTAL REKLAM ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULACAK

Ayrıca, dijital reklamcılık dünyasının en ileri gelenleri, 23 Mayıs'ta Interact 2018 Gala Yemeği'nde, MIXX Awards Europe ve IAB Europe Research Awards ödülleri ile 2017'in en başarılı dijital kampanyaları ve dijital reklamcılık araştırma projelerini kutluyor olacaklar.

Konferansla ilgili IAB Avrupa CEO'su Townsend Feehan, "Dijital iş liderleri ve pazarlamacılarla bu yıl Interact'a bir araya geleceğimiz için mutluyum. Toplantı, aynı hedef uğruna bir araya geleceğimiz ve ortak paydada olduğumuz insanlarla, endüstri liderlerinden bilgi alınabilecek, kaçırılmayacak bir fırsat vaat ediyor." diyor.

SABAH.COM.TR IAB'NİN MEDYA PARTNERİ

Dijital reklamcılık dünyasının geleceğinde öncü rol üstlenen IAB'nin medya partnerleri arasında sabah.com.tr yer alıyor.



Dijital gelişmelere adapte olmak, yeni stratejileri takip etmek için oldukça önemli olan Interact 2018'e katılın. Ulusal IAB üyeleri 13 Nisana dek erken katılım avantajından faydalanabilirler.

Konuşmacılar, konferans programı hakkındaki en son güncellemeler için web sitemizi ziyaret edebilir ve konferans kaydınızı buradan yaptırabilirsiniz.