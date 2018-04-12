Takım elbiseli Zuckerberg herşey için özür diledi

Sürekli tişört ve kot pantolon ile görmeye alışık olduğumuz Facebook'un Kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg
, takım elbiseyle ABD Kongresi'nde ifade verdi. ABD Kongresi'nde senatörlere ifade veren Zuckerberg, sadece kişisel verilerle ilgili değil, yalan haberle mücadele, nefret söylemlerini engelleme ve seçimlerin dış müdahaleye açık gelmesine sebebiyet verme konularında sorumlulukları olduğunu kabul etti. Şirketin kurucusu olarak tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eden Zuckerberg, tüm hataları için özür diledi. OTELİ SORULDU
Kongredeki senatörler, kullanıcıların verilerini nasıl bu kadar rahat paylaşıldığını vurgulamak için ironik bir şekilde Zuckerberg'e kişisel verilerle ilgili sorular yönetti. Senatörlerin sorularını yanıtlayan Zuckerberg, kendisine kaldığı otel ve gönderdiği mesajları söylemesi istenince gülerek "hayır" diye yanıtladı. Kullanıcı verilerini toplayan uygulamayı kaldırdıklarını ve hem uygulamadan hem de Cambridge Analytica şirketinden tüm verileri silmeleri talebinde bulunduklarını ifade etti. Zuckerberg, verileri tümüyle sildiklerini söyleyen Cambridge Analytica'ya inanmanın büyük bir hata olduğunu kabul etti. Zuckerberg, "Bu hatayı bir kez daha tekrar etmeyeceğiz" diyerek kendini savundu.