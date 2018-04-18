Cinsel içerikli sitelerde kripto para dönemi başladı

Cinsel içerikli bir site, kripto para birimi Verge ile kurduğu ortaklığı duyurdu. Geniş bir ziyaretçi ağına sahip olan site, kullanıcıları için HD kalite ve reklamsız içerik hizmetlerinin ödemesini kolaylaştırmak adına, kripto para birimiyle ödeme kabul etmeye başladı.

DAHA AZ POPÜLER OLAN BİR KRİPTO PARA ÇEŞİDİ

Sputnik Türkiye'nin haberine göre sitenin kararında dikkat çeken nokta ise, kripto para birimleri Bitcoin ve Ether'e kıyasla daha az popüler olan Verge ile anlaşma yapması oldu.

Siteden bir yetkili ise konuyla ilgili olarak "Bir süredir mahremiyet odaklı bir ödeme seçeneği üzerinde çalışıyorduk" ifadesini kullandı.