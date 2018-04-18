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Uzmanlar gök taşındaki elmastan nde kaybolan gezegeni tespit etti

2008 yılında dünya atmosferine çarparak patlayan ve içinde elmas bulunan gök taşı, 'nin ilk döneminde kaybolan bir gezegenin varlığına delil olarak gösterildi.

İHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 12:10 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 12:17
Uzmanlar gök taşındaki elmastan güneş sisteminde kaybolan gezegeni tespit etti

Uzmanlar tarafından yapılan bir araştırma Nature Communications dergisinde yayınlandı. Araştırmada, 2008 yılında atmosfere çarpıp parçalanan ve kuzey Sudan'daki Nubyan Çölü'ne düşen "2008 TC3" adı verilen gök taşının içindeki elmas yüksek çözünürlüklü mikroskop kullanılarak incelendi.

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Yapılan araştırma, 'nin ilk döneminde kaybolan bir gezegenin varlığına delil olarak gösterildi. Milyarlarca yıl önce var olan "" ismi verilen gezegenin ve büyüklüğünde olduğu iddia edildi.

Araştırmanın Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin 10 tane büyük Proto Planet'in çarpışmasından oluştuğu teorisini güçlendirdiği belirtildi. Araştırmayı yapan ekip, bu tür bir elmasın oluşması için bu seviyedeki basıncın yalnızca bu boyuttaki bir gezegende oluşacağını ileri sürdü.

PROTO PLANET'İN KALINTILARI

Araştırma ekibi, dünya atmosferine çarpan, yüzde 1'den daha az olan ve "Ureilites" olarak isimlendirilen gök taşlarının aynı Proto Planet'in kalıntıları olduğunu iddia ediyor.

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Uzmanlar gök taşındaki elmastan güneş sisteminde kaybolan gezegeni tespit etti
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