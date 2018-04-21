Apple CEO'su Tim Cook: Böyle bir şey olmayacak

iOS ve macOS'nin birleştirilmesi ve melez bir işletim sisteminin ortaya çıkması söylentileri birkaç sene öncesine kadar gidiyor. Dönem dönem bu dedikodu gündeme getirilmişti. Apple CEO'su Tim Cook bu iddiaya noktayı koydu.

"İSTEDİKLERİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Apple CEO'su Sydney Morning Herald'dan gazeteci Peter Wells ile yaptığı söyleşide, "Şirket için daha verimli olabilirdi. Ama istemiyoruz. Bu durum insanlara tutkularını veya yaratıcılıklarını ifade etmelerine yardımcı olmak için kullanabilecekleri bir şeyler sunmakla ilgili. Bazı insanlar iki işletim sisteminin birleşmesine sabitlenmiş durumda, ancak kullanıcıların istediği bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Apple analisti Mark Gurman daha önce yayınladığı bir yazısında, Apple'ın iOS ve macOS uygulamalarında kod tabanını birleştirmeyi amaçlayan Marzipan adlı bir proje üstünde çalıştığını ileri sürmüştü.

Bu sene başlarında ise isimsiz sanayi kaynakları Apple'ın melez bir işletim sistemi üstünde çalıştığını iddia etmişti. Tim Cook'un açıklaması ise böyle bir birleşmenin olmayacağını açıkça ortaya koyuyor.