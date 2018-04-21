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'su : Böyle bir şey olmayacak

Uzun zamandır beridir ve işletim sistemlerinin birleşeceğine dair bir takım dedikodular var, hatta bazı kaynaklar ilk iPad Pro tanıtılmadan önce, tabletin melez işletim sistemine sahip olabileceğine dair iddialar ortaya atmıştı. 'ın en yetkili ismi konu hakkında merak edilen cevabı verdi.

Giriş Tarihi: 21.4.2018 13:23 Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 13:28
Apple CEO'su Tim Cook: Böyle bir şey olmayacak

ve 'nin birleştirilmesi ve melez bir işletim sisteminin ortaya çıkması söylentileri birkaç sene öncesine kadar gidiyor. Dönem dönem bu dedikodu gündeme getirilmişti. 'su bu iddiaya noktayı koydu.

"İSTEDİKLERİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Apple CEO'su Sydney Morning Herald'dan gazeteci Peter Wells ile yaptığı söyleşide, "Şirket için daha verimli olabilirdi. Ama istemiyoruz. Bu durum insanlara tutkularını veya yaratıcılıklarını ifade etmelerine yardımcı olmak için kullanabilecekleri bir şeyler sunmakla ilgili. Bazı insanlar iki işletim sisteminin birleşmesine sabitlenmiş durumda, ancak kullanıcıların istediği bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Apple analisti Mark Gurman daha önce yayınladığı bir yazısında, Apple'ın iOS ve macOS uygulamalarında kod tabanını birleştirmeyi amaçlayan Marzipan adlı bir proje üstünde çalıştığını ileri sürmüştü.

Bu sene başlarında ise isimsiz sanayi kaynakları Apple'ın melez bir işletim sistemi üstünde çalıştığını iddia etmişti. Tim Cook'un açıklaması ise böyle bir birleşmenin olmayacağını açıkça ortaya koyuyor.

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Apple CEO'su Tim Cook: Böyle bir şey olmayacak
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