Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Aston Martin Vantage 2018 Türkiye fiyatı

Vantage 2018 fiyatı

markasının yeni modellerinden Vantage sonunda ’de satışa çıkmaya hazırlanıyor. İşte Aston Martin Vantage 2018'in Türkiye fiyatı.

Giriş Tarihi: 23.4.2018 22:51 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 23:14
Aston Martin Vantage 2018 Türkiye fiyatı

'in yeni modeli Vantage sonunda ülkemizde de satışa çıkıyor. Gelen bilgilere göre araç Mayıs 2018'de ülkemizde satışa çıkmış olacak.

4-litre V8, ikiz-turbo motorsa sahip olan araç, 503bhp @ 6000rpm gücünde. 8 vitesli yarı otomatik bir araç olan Vantage, saatte 313 km/s hızına çıkabiliyor ve 0'dan 100'e 3.6 saniyede çıkıyor. Aracın toplam ağırlığı ise 1530kg.

Ayrıca gelen bilgilere göre Aston Martin Vantage, 350 bin Euro'dan başlayan fiyatlarla ülkemizdeki alıcılarını bekliyor olacak. Döviz kurunu hesaba kattığımızda, bu fiyatın ortalama 1.7 milyon TL olacağını söyleyebiliriz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aston Martin Vantage 2018 Türkiye fiyatı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN