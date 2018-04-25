Samsung Galaxy S9+ incelemesi

TASARIM BİRKAÇ DETAY DIŞINDA GENEL OLARAK AYNI

Biliyorsunuz geçtiğimiz sene Samsung "S" serisinde radikal bir değişiklik yaptı. Tasarımı baştan aşağıya yeniledi. Şirket Sonsuz Ekran (Infinity Display) adını verdiği çerçevesiz tam ekranı S8 ve S8+'ta kullandı. Ayrıca alüminyum kasa üstüne cam kaplama yaptı. S8 ve S8+'ın tasarımı beğenildi, Note 8'le devam etti. Şimdi de S9 ve S9+'ta aynı durumu görüyoruz.

Galaxy S9+, S8+'ın tasarımını devam ettiriyor, tabii ki birkaç değişiklik var. Ekranın iki ucundaki çerçeveler çok az daha incelmiş. Ayrıca S9+, S8+'a göre biraz daha ağır ve çok az daha kalın.

Aslında en büyük tasarım değişikliğini parmak izi tarayıcısının yerinin değişmesi ve çift kamera oluşturuyor. Normalde S8 ve S8+'ta parmak izi okuyucu kameranın hemen yanındaydı, ama S9 ve S9+'ta ise kameranın altında ortada yer alıyor. Kısa süre içinde tarayıcıyı kullanmaya alışıyorsunuz. S8+'ta tek kamera varken, S9+'ta ise çift kamera bulunuyor. S8 ve S8+'ta tek kamera olduğundan ikisi de karıştırılıyordu, ama S9 ve S9+'ta fark kamera farkıyla belli oluyor.

Bununla birlikte S8, S8+ ve çift kameralı Note 8'de, kamera, flaş ve parmak izi tarayıcısı bir bütün gibi görünüyordu. S9 ve S9+'ta ise bu bütünlük biraz bozulmuş.

Tasarımda dikkatimizi çeken bir nokta daha oldu. S9+'ın kenar kısımları S8+'a göre biraz daha çıkıntılı. S8+ bazı zamanlar elden kayma hissiyatı yaşatabiliyordu, Samsung muhtemelen bu çıkıntılarla elden kayma olayını azaltmayı amaçladı.

Bununla birlikte S9+'ın kasası biraz parmak izi tutabiliyor, cihazın arkasına baktığınızda izler görünebiliyor. Siyah renkli Galaxy S9+'ta durum böyleydi.

Diğer yandan tuşların konumlandırılmaları gayet iyi. Sağ tarafta güç, sol tarafta da Bixby ve ses kontrol düğmeleri var. Cihazın altında USB-C portu, kulaklık girişi ve hoparlör var. Üst kısımda ise microSD ve sim kart çekmecesi yer alıyor.