Güvenlikte yapay zeka iş başında

Şinhua ajansının haberine göre, China Aerospace Science &Industry Corp. (CASIC), 89 çeşit kaçak nesneyi 0,7 saniyede yüzde 95 oranında tanımlayabilen yapay zekalı güvenlik denetim cihazı geliştirdi.

Güvenlik denetimi yapılacak kişilerin cihazın içinden geçmeleri ve ellerini kaldırması ile başlayan denetimle sistem hem metal hem de metal olmayan eşyaları tanımlıyor, tehlikeli ve kaçak eşyaları insanların elbiselerinin altında dahi tespit edebiliyor.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA TEKNOLOJİSİ KULLANIYOR

Cep telefonun sinyalinin binde biri kadar elektromanyetik radyasyon yaydığı belirtilen cihazın taradığı yüz ve kaydettiği kişilerin fiziki yapılarına yönelik ''kişisel verileri koruma teknolojisi'' kullandığı kaydedildi.

Bunun yanı sıra yapay zekası sayesinde yeni kaçak veya yasaklı ürünleri de sürekli öğrenebilme kabiliyetinin bulunduğu ifade edilen cihazın yapay zekası ve hızlı çalışmasıyla zaman ve emek yoğun iş gücünden tasarruf etme imkanı sağlayacağı kaydedildi.

UYGULAMALI TESTE TABİ TUTULDU

Cihazın hali hazırda Pekin Havalimanı'nda uygulamalı teste tabi tutulduğu dile getirildi.

Çin'de vücut tarama denetimleri çoğunlukla radyasyon salınımı yapan taşınabilir X-ışını tarayıcıları ve emek yoğun iş gücü ile yapılıyor.

Bilim ve Teknoloji eski Bakanı Van Gang, mart ayında düzenlenen Çin Ulusal Halk Kongresi yıllık toplantılarında, "Güvenlik, sağlık ve çevre gibi alanlardaki sorunların çözümünde yapay zeka geliştirme çalışmalarını destekleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

YAPAY ZEKA İTİCİ GÜÇ OLACAK

Çin Devlet Konseyi tarafından geçen temmuz ayında yayımlanan bir raporda, yapay zeka endüstrisinin kalkınmada yeni itici güç olabileceği vurgulanmıştı.

Rapora göre Çin, yapay zeka alanında 2020'ye kadar önemli bir inovasyon merkezi haline gelmeyi ve 2030 itibarıyla da bu alanda dünyanın lideri olmayı hedefliyor.