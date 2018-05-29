Müziğin sesi yemek tercihlerini etkiliyor

South Florida Üniversitesinden Dipayan Biswas ve ekibinin İsveç'in başkenti Stockholm'de yaptığı alan deneyinde, bir kafede farklı müzik türleri, farklı ses düzeylerinde çalındı.

DÜŞÜK SES DÜZEYİNDE DAHA SAĞLIKLI YİYECEKLER TERCİH EDİLİYOR

Araştırma, müşterilerin, yüksek sesli (70 desibel) müzik çalındığında hamburger ve patates kızartması gibi daha yağlı, düşük (55 desibel) ses düzeyinde müzikte ise salata gibi daha sağlıklı yiyecekleri tercih ettiğini ortaya koydu.

Biswas, restoran ve süpermarketlerde çalınan müziklerin müşterilerin satın alma davranışlarını belirlemede etkili olduğunu söyledi.

Araştırmanın sonuçları, "Academy of Marketing Sciences" isimli dergide yayımlandı.