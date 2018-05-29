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Müziğin sesi tercihlerini etkiliyor

'te yürütülen bir araştırmada, restoranlarda alçak ya da yüksek sesli müziğin, sipariş tercihlerini etkilediği saptandı.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 09:16 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 09:17
Müziğin sesi yemek tercihlerini etkiliyor

South Florida Üniversitesinden Dipayan Biswas ve ekibinin 'in başkenti Stockholm'de yaptığı alan deneyinde, bir kafede farklı türleri, farklı ses düzeylerinde çalındı.

DÜŞÜK SES DÜZEYİNDE DAHA SAĞLIKLI YİYECEKLER TERCİH EDİLİYOR

Araştırma, müşterilerin, yüksek sesli (70 desibel) müzik çalındığında hamburger ve patates kızartması gibi daha yağlı, düşük (55 desibel) ses düzeyinde müzikte ise salata gibi daha lı yiyecekleri tercih ettiğini ortaya koydu.

Biswas, restoran ve süpermarketlerde çalınan müziklerin müşterilerin satın alma davranışlarını belirlemede etkili olduğunu söyledi.

Araştırmanın sonuçları, "Academy of Marketing Sciences" isimli dergide yayımlandı.

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Müziğin sesi yemek tercihlerini etkiliyor
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