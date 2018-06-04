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kaynak kodu havuzu !

Dünyanın en geniş kaynak kodu havuzu , son yıllardaki geliştiricilere verdiği destekle tanınan tarafından satın alındı. GitHub uzun zamandır şirketin 'su 'nın hedefindeydi.

Giriş Tarihi: 4.6.2018 14:57
Microsoft kaynak kodu havuzu GitHub'ı satın aldı!

Bloomberg'in haberine göre , dünyanın en çok kullanılan açık kaynak kodu paylaşım platformunu bünyesine kattı. Son yıllarda yazılımcıların favori sitesi haline gelen , geliştiricilerin projelerini ve kodlarını depolayıp paylaştığı bir havuz niteliğinde.

MICROSOFT'UN EN BÜYÜK HEDEFLERİNDEN BİRİYDİ

Habertürk'ün haberine göre İçinde çok büyük bir kaynak kodu koleksiyonu barındıran GitHub, küçükten büyüğe pek çok geliştirici grubun ilgisini çekiyor. 2015'teki değeri 2 milyar olan platform, son 9 aydır Microsoft'un 'su olan 'nın en büyük hedeflerinden biriydi.

Peki Microsoft, GitHub'u satın alarak ne kazanacak? Öncelikle 26 milyonun üzerinde yazılım geliştiricisine ve onların kodlarına erişim sağlayacak. Uygulamalar bakımından ve 'a göre çok zayıf olan Microsoft, gelecekte geliştiricilere destek vermeyi ve onları kendi safına katmayı hedefliyor.

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Microsoft kaynak kodu havuzu GitHub'ı satın aldı!
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