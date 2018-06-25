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, Türkiye'ye geliyor! İş ilanları yayınlandı

Elektrikli otomobil şirketi , Türkiye pazarına yavaş yavaş giriyor. Ülkemizdeki ilk mağazasını İstanbul'da açacak olan firma gerekli pozisyonlarda çalışanlarını arıyor.

Giriş Tarihi: 25.6.2018 13:43 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 14:37
Tesla, Türkiye'ye geliyor! İş ilanları yayınlandı

'nın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu yıl içinde Tesla'yı Türkiye'de piyasaya sürmeyi planlıyoruz." demiş ve "Ülkenizi seviyorum ve piyasaya sunmada bizzat orada olacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Tesla, İstanbul'da açılacak şubesi için personel ilanlarını LinkedIn üzerinden yayınlandı. Tesla'nın Türkiye pazarında satışa sunacağı ilk aracı Model 3 olabilir. Mağazada, öncelikli olarak olarak Model 3 için destek verilecek.

Milliyet'e göre Tesla'nın iş ilanları detaylarına LinkedIn üzerinden ulaşabilirsiniz.

ELON MUSK'TAN O ÇALIŞANI HAKKINDA ŞOK AÇIKLAMA ELEKTRİKLİ TIR TESLA SEMİ İLK DEFA YOLA ÇIKTI

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Tesla, Türkiye'ye geliyor! İş ilanları yayınlandı
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