Tesla, Türkiye'ye geliyor! İş ilanları yayınlandı

Tesla'nın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu yıl içinde Tesla'yı Türkiye'de piyasaya sürmeyi planlıyoruz." demiş ve "Ülkenizi seviyorum ve piyasaya sunmada bizzat orada olacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Tesla, İstanbul'da açılacak şubesi için personel ilanlarını LinkedIn üzerinden yayınlandı. Tesla'nın Türkiye pazarında satışa sunacağı ilk aracı Model 3 olabilir. Mağazada, öncelikli olarak olarak Model 3 için destek verilecek.

Milliyet'e göre Tesla'nın iş ilanları detaylarına LinkedIn üzerinden ulaşabilirsiniz.

ELON MUSK'TAN O ÇALIŞANI HAKKINDA ŞOK AÇIKLAMA

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