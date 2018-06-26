McAfee'nin sahibine suikast girişimi yaptılar

Son yıllarda gelişen kripto paralar hakkındaki yorumları ile dikkat çeken ve geçtiğimiz günlere kadar yatırım tavsiyeleri veren ünlü iş adamı John McAfee, kripto para tavsiyelerini vermeyi bıraktığını açıkladı. Bu açıklamasının ardından ABD'de suikast girişimine maruz kalan McAfee, 22 Haziran'da yaptığı açıklamada 2 gündür komada olduğunu ve yeni uyandığını belirtirken düşmanlarının kendisini zehirlemeye çalıştığını belirtti.

Hürriyet'e göre bu tarz olaylarla sık gündeme gelen McAfee, 2012 yılında da bir kişinin ölümüyle suçlanarak, Guetamala'da yakalanmış ve bir süre hapis cezası almıştı. Kendisinin bölge kartelleri ile sorunlar yaşadığı belirtiliyordu. Hapishaneden çıktıktan sonra korumalı bir yaşam sürdüğü ve güvenlik tedbirlerini arttırdığı söyleniyordu.