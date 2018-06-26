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Mi 8 günler içinde 1 milyon sattı!

'nin yeni akıllı telefon modeli Mi 8, birkaç gün içerisinde 1 milyondan fazla satış yapmayı başardı.

Giriş Tarihi: 25.6.2018 22:09 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 04:25
Xiaomi Mi 8 günler içinde 1 milyon sattı!

Mi 8, satışa çıkmasıyla büyük bir başarı elde etti. 31 Mayıs'ta tanıtılan ve 5 Haziran'da satışa sunulan Xiaomi Mi 8 ailesi, 18 günde toplamda 1.026.000 adet sattı. Xiaomi'nin kıskandıran başarısını şirketin küresel sözcüsü Twitter hesabından paylaştı.

Xiaomi Mi 8 ekranı 6.21 inç ile 1080 x 2248 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran kasa oranı yüzde 88.5 iken, 18:7:9 oranları sunuluyor. Ayrıca Always-On ekran özelliği de desteklenecek. Telefonun pil değeri ise 3 bin 400 mAh olacak.

Hürriyet'e göre, ana kamera ile gelecek olan telefon, 12 MP + 12 MP'lik iki farklı sensör kullanacak. Ayrıca portre fotoğraflarınızda yapay zeka destekli sahne algılama ve video düzenleme seçenekleri bulunuyor.

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Xiaomi Mi 8 günler içinde 1 milyon sattı!
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