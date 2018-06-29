Bilim insanlarından bozuk gıdalara teknolojik çözüm

Tarihi geçmiş et yemek, hayatınıza mal olabilir. Dijital burun gibi davranan yeni bir cihaz sayesinde, yiyeceklerin tarihi geçtiğinde uyarılacaksınız. İçerikler ayrışmaya başladığında ortaya çıkan kimyasalları tespit etmek et paketlerine bu kablosuz etiketler uygulanabilir. Daha sonra akıllı telefona bir sinyal gönderilerek, tüketiciler uyarılıyor.

Yeni teknoloji, her yıl dünya çapında meydana gelen milyonlarca gıda zehirlenmesi vakalarının azaltılmasına yardımcı olabilir. Bunların çoğu ölümcül de olabiliyor.

Çin'deki Nanjing Üniversitesi ve Austin'deki Texas Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, cihazı Near Field Communications (NFC) etiketlerini kullanarak oluşturdu. Bunlar, DVD'lerden süpermarketlerdeki alkollü içki şişelerine kadar her şeyde bulunan güvenlik koruma etiketlerinde kullanılanlara benzer kablosuz etiketler.

Ekip, etin ayrıştırılmasıyla verilen ve kötü koku veren biyojenik aminler (BA'lar) denilen maddeleri tespit edebilen polimer bazlı bir gaz sensörü oluşturdu. Daha sonra NFC etiketleri et yanına yerleştirildi. Etler 24 saat süreyle 28°C'de saklandıktan sonra, araştırmacılar, sensörlerin önemli miktarlarda BA'ları başarıyla saptadıklarını buldular. NFC yardımıyla bu bilgiler yakındaki bir akıllı telefona aktarıldı.

Milliyet'in haberine göre, Profesör Guihua Yu, "Etiketlerde yüksek oranda gaza duyarlı yakın alan iletişim teknolojisinden yararlanıyoruz. Bozulan yiyecekler tarafından salınan aminler, polimerin direncini artıracak ve NFC etiketlerini değiştirecek. Bir cep telefonu etiketlere yaklaştığında, cep telefonuna uyarı gönderilecek. NFC teknolojisinin, tüketiciler için karmaşık ekipmanlardan ve eğitimli personellerden daha uygun ve kesin bir yaklaşım olduğu kanıtlanmıştır." dedi.