Yaz okulunda girişim yetenekleri

Üniversiteler
popüler girişim teknolojisi becelerilerini artırmak isteyen meraklı gençlere özel yaz okulları eğitimleri hazırlıyor. Boğaziçi Üniversitesi
ve Bilim Akademisi, 2-5 Temmuz tarihleri arasında "Boğaz'da Yapay Öğrenme İsmail Arı Yaz Okulu 2018" adlı bir lisansüstü yaz okulu düzenleyecek. İlki 2016 yılında ODTÜ'de, ikincisi de 2017 yılında Hacettepe Üniversitesi
'nde düzenlenen yaz okullarının bu yılki temaları; biyoenformatik, doğal dil ve konuşma işlemede yapay öğrenme olarak belirlendi. Yaz okulunda aralarında biyoenformatik sinyal işleme, yapay öğrenme ile gen keşfi, yapay öğrenme ile hastalık tahmini, Türkçe için doğal dil ve konuşma işleme, diyalog sistemleri, bilgisayar aracılığıyla çeviri gibi konular ele alınacak. ROBOTLARLA TÜRKÇE İLETİŞİM Türk Telekom
yapay zeka ve makine öğrenmesi üzerine uzmanlaşan girişimlere Pilot girişim hızlandırma programıyla destek oluyor. 2013 yılında hayatını kaybeden Boğaziçi Üniversitesi doktora öğrencisi İsmail Arı'nın adının verildiği "Boğaz'da Yapay Öğrenme Yaz Okulu"nun düzenleme kurulunda Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Bülent Sankur ve Prof. Dr. Murat Saraçlar, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Lale Akarun, Prof. Dr. Ali Taylan Cemgil ve Doç. Dr. Arzucan Özgür bulunuyor. Yaz okulunda, IBM'in yapay zekâ platformu Watson ile güçlendirilen robotu Pepper da katılımcılarla interaktif Türkçe diyalog kuracak. Temaları biyoenformatik, doğal dil ve konuşma işlemede yapay öğrenme olarak belirlenen yaz okulu hakkında detaylı bilgiye ttp://byoyo. cmpe.boun.edu.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.