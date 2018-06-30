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'nın özel üretim füze denemesi başarısız oldu

'nın yörüngeye gönderilmesi planlanan ilk özel üretim füzesi olması planlanan MOMO-2, fırlatıldıktan saniyeler sonra alev aldı.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018 15:51 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 15:52
Japonya'nın özel üretim füze denemesi başarısız oldu

Kyodo'nun haberine göre, merkezi Hokkaido'da bulunan Interstellar Technologies şirketinin ürettiği MOMO-2, Hokkaido Adası'nda Taiki kentindeki deneme sahasından fırlatıldıktan kısa süre sonra havada alevlere büründü.

Yetkililer, 10 metre uzunluğunda, 50 santimetre çapında ve bir ton ağırlığındaki füzenin alev aldığını, olayda yaralanan olmadığını söyledi.

'da geçen yıl temmuzda 100 kilometre irtifanın üzerine çıkması planlanan MOMO-1 füzesinin denemesi de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

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Japonya'nın özel üretim füze denemesi başarısız oldu
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