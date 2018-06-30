Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Tesla'ya 8 yıl önce 1.500 TL yatıranın 64 bin TL'si oldu

'ya 8 yıl önce 1.500 TL yatıranın 64 bin TL'si oldu

8 yıl önce bugün Nasdaq borsasında halka açılan hisselerine o gün bin dolar yatıran bir yatırımcının bugün 14 bin doları oldu. Türk lirası cinsinden ise kur farkı dikkate alındığında 1.500 TL, sadece 8 yıl içerisinde 64 bin TL oldu.

Giriş Tarihi: 30.6.2018 12:47 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 13:03
Tesla'ya 8 yıl önce 1.500 TL yatıranın 64 bin TL'si oldu

'li mucit 8 yıl önce bugün 'yı Nasdaq borsasında halka açmıştı. 8 yıl önce bugün Tesla'ya bin dolar yatıran bir yatırımcının bugün 14 bin doları oluyor. Türk lirası cinsinden kur farkı dikkate alındığında ise Tesla hissesi almış bir Türk yatırımcı için 1.500 TL, sadece 8 yıl içerisinde 64 bin TL'ye yükseliyor.

YAKLAŞIK 23 DOLARDI

29 Haziran 2010'da bir Tesla hissesi yaklaşık 23 dolar seviyesinde bulunuyordu. Bugün Tesla'nın bir hissesi o zamandan bu yana yüzde 1.417'lik artışla 349 dolara yükselmiş durumda.

Girişimci ve iş adamı Elon Musk Tükiye'ye geldiğinde Anıtkabir'i ve 'ı da ziyaret etmişti.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, bugüne kadar en büyük projelerinden birini gerçekleştirerek uzaya Tesla Roadster'ı göndermişti.

ABD'li girişimci Elon Musk, sahibi olduğu Boring Company şirketinin, tünel kazma projelerinde yerin altından çıkardığı kayalardan 'birbirine kenetlenebilen, lego benzeri yapı taşları üreteceğini duyurmuştu. (Milliyet)

Tesla'nın bataryası iki kere alev aldı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tesla'ya 8 yıl önce 1.500 TL yatıranın 64 bin TL'si oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN