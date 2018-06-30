Tesla'ya 8 yıl önce 1.500 TL yatıranın 64 bin TL'si oldu

ABD'li mucit Elon Musk 8 yıl önce bugün Tesla'yı Nasdaq borsasında halka açmıştı. 8 yıl önce bugün Tesla'ya bin dolar yatıran bir yatırımcının bugün 14 bin doları oluyor. Türk lirası cinsinden kur farkı dikkate alındığında ise Tesla hissesi almış bir Türk yatırımcı için 1.500 TL, sadece 8 yıl içerisinde 64 bin TL'ye yükseliyor.

YAKLAŞIK 23 DOLARDI



29 Haziran 2010'da bir Tesla hissesi yaklaşık 23 dolar seviyesinde bulunuyordu. Bugün Tesla'nın bir hissesi o zamandan bu yana yüzde 1.417'lik artışla 349 dolara yükselmiş durumda.

Girişimci ve iş adamı Elon Musk Tükiye'ye geldiğinde Anıtkabir'i ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da ziyaret etmişti.



Tesla'nın CEO'su Elon Musk, bugüne kadar en büyük projelerinden birini gerçekleştirerek uzaya Tesla Roadster'ı göndermişti.



ABD'li girişimci Elon Musk, sahibi olduğu Boring Company şirketinin, tünel kazma projelerinde yerin altından çıkardığı kayalardan 'birbirine kenetlenebilen, lego benzeri yapı taşları üreteceğini duyurmuştu. (Milliyet)