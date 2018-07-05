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2019'da çıkacak iPhone'lar 'yi destekleyebilir!

Dedikodular genel olarak bu sene çıkması beklenen üç iPhone modeli üstüne, ancak gelecek sene piyasaya sürülecek olan iPhone'larla alakalı bazı raporlar da yayınlanıyor. Yeni yayınlanan bir rapor gelecek nesil iPhone'larla alakalı ilginç detaylara sahip.

Giriş Tarihi: 5.7.2018 14:49 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 14:58
2019'da çıkacak iPhone'lar 5G'yi destekleyebilir!

Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2018'in en büyük duyurularından biri, bazı üreticilerin teknolojisini 2019'un ikinci yarısında kendi cihazlarına getireceğini iddia etmeleriydi. Tayvanlı kaynak Digitimes'in yeni raporuna göre ('ın tedarik zinciri kaynaklarına dayandırılmış bir iddia) Apple, 2019 iPhone'lar için Intel veya Qualcomm yerine 'in 5G modem çiplerini kullanabilir.

5G'Yİ KULLANACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Apple, popüler hale geldiğinde 5G kablosuz teknolojisini kullanacağını söylemişti. Ancak o zamanlar 5G bu kadar etkin değildi. Son söylentiler, MediaTek'in 5G modemini orijinal programdan altı ay önce açıklayacağı yönünde. Bu durum şirketin 5G pazarındaki varlığını arttırmayı hedeflediğini gösteriyor. MediaTek ile Apple'ın görüşmelere devam ettiği de gelen söylentiler arasında.

Eğer bu durum gerçekleşirse Apple, 2019'da MediaTek'in modemlerini kullanan ilk şirket olmayacak, teknik işbirliği ve spesifikasyon müzakereleri için MediaTek ile temas halinde olan Nokia, China Mobile ve Huawei gibi diğer birçok üretici var. Apple'ın 5G teknolojisini iPhone'lara entegre etmeden iPad ve akıllı saatlerle getireceği tahmin ediliyor. (Milliyet)

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2019'da çıkacak iPhone'lar 5G'yi destekleyebilir!
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